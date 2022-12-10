Не секрет, что в Китае можно приобрести качественные вещи гораздо дешевле, чем на отечественном рынке. Но если с заказами онлайн потребители способны разобраться в одиночку, то вопрос доставки из Поднебесной может поставить в тупик.

Чтобы решить его легко и быстро, следует обратиться к профессионалам надежной логистической компании. Доставка грузов из Китая в Украину — популярная услуга от Meest China, оформить которую можно на сайте компании по доступной стоимости.

Какие товары можно доставить из Китая

На рынке международных перевозок нетрудно найти компанию, предоставляющую соответствующие услуги. Сложнее выбрать действительно надежного перевозчика, обеспечивающего целый комплекс услуг, облегчая сотрудничество с Китаем и гарантируя результат.

Китайские маркетплейсы предлагают гигантский ассортимент продукции: от брендовой одежды и обуви до детских игрушек и косметики, от бытовой техники и декора до оборудования и запчастей. Здесь можно найти даже редкие и эксклюзивные товары, или такие, о существовании которых вы и не догадывались.

Чтобы покупать товары в Китае без наценок и получать в Украине без проблем и забот, обращайтесь в логистическую компанию Meest China! Мы организуем оперативную, безопасную и выгодную перевозку ваших товаров (в том числе и оформление документации).

Компания осуществляет доставку следующих видов продукции:

искусственные, насыпные, наливные продукты;

габаритные и негабаритные;

сборные.

Последняя категория предполагает объединение продукции разных поставщиков в одну партию для перевозки одним транспортом. Это экономит ваши деньги, хотя и занимает немного больше времени, чем стандартные перевозки.

Способы доставки

Мы осуществляем доставку товаров из-за границы морем или самолетом. Кроме того, может использоваться комбинированный вариант перевозки.

Авиационная доставка более дорогая, но гораздо более быстрая и удобная. Обычно ее заказывают для грузов, которые со временем теряют стоимость, например, хуже продаются, если упустить сезон, или быстро портятся.

Перевозки по морю экономически выгодны и считаются оптимальным вариантом, когда время не играет особой роли. Морскую доставку часто заказывают для габаритных изделий, маленьких партий, оптовой закупки. Преимуществами данного способа считается доступная цена и высокий уровень безопасности (благодаря развитой портовой инфраструктуре).

Почему стоит выбрать компанию Meest China

Meest China обеспечивает своим клиентам оперативную доставку грузов из любой точки мира:

авиационная доставка «под ключ»;

морские контейнерные перевозки FCL или LCL;

доставка оптовых партий продукции;

дополнительные услуги по импорту товара (валютные операции, оформление документов, проверка качества товара).

За каждым клиентом закреплен персональный консультант, подбирающий оптимальный вариант транспортировки, минимизирует расходы, оформляет сопроводительные документы, контролирует весь процесс доставки груза.