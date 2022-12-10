В США обсуждают возможности передачи Украине разведывательно ударных беспилотников Reaper, но опасаются, что РФ может получить тайные технологии.

Об этом сообщает Politico , ссылаясь на осведомленные в этом вопросе источники.

Как пишет издание, Военно-воздушные силы США «решили, что у них есть идеальный план": взять своих старых беспилотников Reaper, которых они годами пытались избавиться, и отправить их в Украину. Однако после нескольких месяцев внутренних разногласий Пентагон еще не принял решение.

По данным журналистов, в ВВС США хотели отправить беспилотники Reaper в Украину примерно через месяц после полномасштабного вторжения, но возникли опасения по поводу секретных технологий и того факта, что некоторые из дронов почти наверняка будут сбиты. Это привело к многомесячной тупиковой ситуации.

По словам одного из собеседников журналистов, такая позиция разочаровала украинских чиновников, пообещавших использовать беспилотники для ударов только по российским позициям на территории Украины, а также пообещали поделиться информацией о целях из США перед нанесением ударов.

В материале говорится, что беспилотники Air Force Reapers и Gray Eagles изначально были в списке желаний Киева, поскольку они дали бы Украине значительно более расширенные возможности наблюдения и нанесения ударов. Руководители General Atomics в течение нескольких месяцев контактировали с украинскими чиновниками, пытаясь достичь соглашения о передаче технологий, отвечающего требованиям США.

Кроме того, ВВС годами пытались списать старые версии своего флота Reaper, чтобы уволить деньги для покупки и эксплуатации более передовых технологий, но Конгресс каждый раз отвергал это предложение.

В материале отметили, что Украина все еще может получить американские дроны. В оборонном бюджете США на 2023 финансовый год содержится требование о передаче 100 Reaper другому государственному учреждению, что, вероятно, освободит часть дронов для отправки в Украину.

Q-9 Reaper – разведывательно-ударный БПЛА, разработанный компанией General Atomics Aeronautical Systems для использования в армии США. Скорость – более 400 км/ч. Практическая граница – 13 000 м. Максимальная продолжительность полета – 24 часа. Используется армиями США и Великобритании. 3 января 2020 года с помощью этого беспилотника был убит иранский генерал Касем Сулейман.



