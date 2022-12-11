Министерство транспорта РФ ввело временные ограничения для грузового транспорта во время движения по Крымскому мосту

Об этом российский Минтранс сообщил в своем telegram-канале.

Сообщается, что с 00:00 11 декабря 2022 года водителям грузовых машин грузоподъемностью свыше 1,5 тонн следует выбирать для проезда альтернативный наземный автодорожный маршрут или пользоваться паромной переправой.

Добавляется, что указанные автотранспортные средства будут временно не допускаться для движения по Крымскому мосту. О снятии временных ограничений будет объявлено дополнительно.

Движение легкового транспорта и автобусов по автодорожной части Крымского моста в обе стороны осуществляется в штатном режиме.