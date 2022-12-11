Депутатку Европарламента от Греции Еву Кайли, задержанную накануне по подозрению в коррупции, отстранили от должности вице-президента Европарламента.

Об этом сообщил спикер председателя Европарламента Роберты Метсолы, передает Укринформ.

По решению спикера ЕП, 44-летняя Ева Кайли освобождена «от выполнения всех полномочий, обязанностей и задач» в качестве заместителя председателя Европарламента.

Как пишет Euronews, Федеральная прокуратура Бельгии сообщила, что в пятницу во время обысков изъяла у Кайли €600 тысяч наличными, а еще компьютеры и мобильные телефоны. В течение нескольких месяцев следователи подозревали страну Персидского залива во влиянии на экономические и политические решения Европейского парламента путем передачи больших сумм денег или ценных подарков третьим лицам, обладающим значительным политическим влиянием.

В прокуратуре не называют страну, которая находится в центре расследования, в заявлении для прессы говорится только о «государстве Персидского залива», однако журналисты выяснили, что речь идет именно о Катаре.

Ева Кайли – бывшая греческая телеведущая и депутат Европейского парламента с 2014 года. Она входила в греческую партию «Общегреческое социалистическое движение». После новостей о ее задержании политсила сразу исключила ее из своих рядов.

Напомним, в результате спецоперации в Николаеве контрразведка Службы безопасности нейтрализовала российского агента, одной из задач которого было организовать мощную агентурную группу спецслужб РФ. Предателем оказался начальник коммунального предприятия «Николаевская ритуальная служба» Александр Сагайдак.