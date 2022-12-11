На временно оккупированной территории Луганской области российские захватчики ужесточили меры принудительной мобилизации, чтобы пополнить состав вражеских подразделений на Северодонецком направлении.
Об этом сообщает Генштаб ВС Украины.
— В целях пополнения некомплекта личного состава вражеских подразделений, действующих на Северодонецком направлении, на временно оккупированной территории Луганской области усилены меры принудительной мобилизации.
В городе Красный Луч увеличилось количество патрулей, которые проверяют документы у мужчин, вручают повестку и увозят в пункт сбора мобилизованных, говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что шахты Луганщины оказались на грани закрытия из-за тотальной мобилизации мужского населения области.
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Медіаситуація на Миколаївщині: У Снігурівці відновили друк газети, «НикВести» зазнають атакКатерина Середа
На временно оккупированной территории Луганской области российские захватчики ужесточили меры принудительной мобилизации, чтобы пополнить состав вражеских подразделений на Северодонецком направлении.
Об этом сообщает Генштаб ВС Украины.
— В целях пополнения некомплекта личного состава вражеских подразделений, действующих на Северодонецком направлении, на временно оккупированной территории Луганской области усилены меры принудительной мобилизации.
В городе Красный Луч увеличилось количество патрулей, которые проверяют документы у мужчин, вручают повестку и увозят в пункт сбора мобилизованных, говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что шахты Луганщины оказались на грани закрытия из-за тотальной мобилизации мужского населения области.