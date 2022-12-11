На временно оккупированной территории Луганской области российские захватчики ужесточили меры принудительной мобилизации, чтобы пополнить состав вражеских подразделений на Северодонецком направлении.

Об этом сообщает Генштаб ВС Украины.

— В целях пополнения некомплекта личного состава вражеских подразделений, действующих на Северодонецком направлении, на временно оккупированной территории Луганской области усилены меры принудительной мобилизации.

В городе Красный Луч увеличилось количество патрулей, которые проверяют документы у мужчин, вручают повестку и увозят в пункт сбора мобилизованных, говорится в сообщении.