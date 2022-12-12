Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намекнул, что в следующем году в последний раз будет участвовать в выборах.

Об этом сообщает Euronews .

— Надеюсь, в 2023 году мы приступим к строительству турецкого века с той силой, которую мы получим от поддержки нашего народа в последний раз от нашего имени, — заявил Реджеп Эрдоган.

Президент подчеркнул, что готов «передать это священное знамя молодежи».

Реджеп Тайип Эрдоган занимает пост президента Турции с 2014 года. До этого он также 11 лет был премьер-министром страны. Следующие выборы президента пройдут в стране вместе с парламентскими 18 июня 2023 года.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган хочет провести телефонные переговоры с лидерами Украины и России - Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным 9 декабря.