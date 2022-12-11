Государственный бюджет РФ на 2023 год слишком оптимистичен и не соответствует расходам на войну, поэтому финансирование других сфер бюджета, вероятно, уменьшат.

Об этом сообщает Министерство обороны Британии в Твиттере .

– Недавно российский диктатор Владимир Путин одобрил госбюджет РФ. На оборону на следующий год Россия планирует выделить 9 трлн рублей (143 миллиарда долларов). Это почти 30% всего бюджета, что гораздо больше, чем в предыдущие годы, – сообщили в британском ведомстве.

Однако британская разведка предполагает, что этих средств России не хватит, чтобы перекрыть расходы на войну против Украины. Поэтому другие сферы испытывают давление.

— Бюджет, одобренный Путиным, вероятно, слишком оптимистичен в отношении ожидаемых доходов и расходов в 2023 году. Поэтому другие части российского бюджета, вероятно, испытывают все большее давление для покрытия расходов на войну, – говорится в сообщении.

Напомним, президент РФ Владимир Путин может потерять поддержку провоенного сообщества из-за того, что войска РФ не смогли вытеснить украинские силы из артиллерийской зоны временно оккупированного Донецка.