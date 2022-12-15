Правительство Молдовы одобрило решение увеличить оборонный бюджет из-за недавних падений российских ракет на территории страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Минобороны Анатолия Носатого.

Министр отметил, что деньги пойдут на усиление безопасности страны в сфере воздушной обороны. Пока говорится только о радаре. Систему ПВО удастся приобрести не раньше чем через год.

— Пока мы не проясним свое будущее: останется ли Молдова нейтральным государством или граждане захотят пойти другим путем, и пока мы придерживаемся нейтралитета, нужно заботиться о секторе нашей обороны, — сказал Анатолий Носатый.

К слову, после решения правительства оборонный бюджет страны вырастет на 68,2% - до 2 миллиардов 21 миллиона леев.

Напомним, в ходе российской ракетной атаки в Украине 5 декабря упала ракета на территории Молдовы.