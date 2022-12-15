Верхняя палата Конгресса США единогласно проголосовала за проект закона, запрещающий использование популярного приложения TikTok на государственных телефонах и устройствах, учитывая безопасность и принадлежность этой сети китайским производителям.

Голосование прошло в среду, сообщает Укринформ со ссылкой на американские СМИ.

«Закон о запрете TikTok на государственных устройствах, внесенный сенатором-республиканцем Джошем Хоули, был принят единогласно в среду, то есть ни один из сенаторов не возражал против него», - подчеркивается в сообщении.

Законодательный акт предусматривает запрет на загрузку или использование TikTok на любом устройстве, выданном для служебного пользования Соединенными Штатами или государственной корпорацией.

«TikTok – это троянский конь Коммунистической партии Китая. Это серьезный риск безопасности Соединенных Штатов», — заявил в этой связи автор законопроекта сенатор Джошем Хоули.

Он также призвал администрацию Байдена и демократов поддержать эту инициативу.

Голосование в Конгрессе США состоялось после того, как в по меньшей мере 13 штатах местные власти ввели подобный запрет.

Напомним, в Twiiter будут блокировать аккаунты, размещающие информацию о текущем местонахождении людей.