Украинские защитники продвинулись почти на 1,5 км в районе населенного пункта Диброва на Луганщине.

Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов на брифинге 15 декабря.

– В ходе ведения наступательных действий силы обороны продвинулись до 1,5 километра в районе населенного пункта Диброва, – говорит он.

По словам Алексея Громова, враг отчаянно пытается наступать и захватить Донецкую область, в том числе Бахмут.

В районе Белогоровки россияне пытаются совершить прорыв обороны на Верхнекаменское, для дальнейшего захвата Белогоровки с юга.

Кроме того, 1-2 декабря в больницы Луганска доставили почти 500 оккупантов, в основном речь идет о «Вагнеровцах».

Всего по состоянию на 4 декабря в оккупационных больницах находилось более 3600 оккупантов так называемого спецконтингента.

С 8 декабря, по словам генерала, оккупанты нанесли 41 ракетный удар: 2 управляемых авиаракета в районе Григоровки, 38 ударов с С-300.

Напомним, противник продолжает сосредотачивать усилия на ведении наступательных действий в Бахмутском и Авдеевском направлениях.