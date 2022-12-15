Украинские защитники продвинулись почти на 1,5 км в районе населенного пункта Диброва на Луганщине.
Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов на брифинге 15 декабря.
– В ходе ведения наступательных действий силы обороны продвинулись до 1,5 километра в районе населенного пункта Диброва, – говорит он.
По словам Алексея Громова, враг отчаянно пытается наступать и захватить Донецкую область, в том числе Бахмут.
В районе Белогоровки россияне пытаются совершить прорыв обороны на Верхнекаменское, для дальнейшего захвата Белогоровки с юга.
Кроме того, 1-2 декабря в больницы Луганска доставили почти 500 оккупантов, в основном речь идет о «Вагнеровцах».
Всего по состоянию на 4 декабря в оккупационных больницах находилось более 3600 оккупантов так называемого спецконтингента.
С 8 декабря, по словам генерала, оккупанты нанесли 41 ракетный удар: 2 управляемых авиаракета в районе Григоровки, 38 ударов с С-300.
Напомним, противник продолжает сосредотачивать усилия на ведении наступательных действий в Бахмутском и Авдеевском направлениях.
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Украинские защитники продвинулись почти на 1,5 км в районе населенного пункта Диброва на Луганщине.
Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов на брифинге 15 декабря.
– В ходе ведения наступательных действий силы обороны продвинулись до 1,5 километра в районе населенного пункта Диброва, – говорит он.
По словам Алексея Громова, враг отчаянно пытается наступать и захватить Донецкую область, в том числе Бахмут.
В районе Белогоровки россияне пытаются совершить прорыв обороны на Верхнекаменское, для дальнейшего захвата Белогоровки с юга.
Кроме того, 1-2 декабря в больницы Луганска доставили почти 500 оккупантов, в основном речь идет о «Вагнеровцах».
Всего по состоянию на 4 декабря в оккупационных больницах находилось более 3600 оккупантов так называемого спецконтингента.
С 8 декабря, по словам генерала, оккупанты нанесли 41 ракетный удар: 2 управляемых авиаракета в районе Григоровки, 38 ударов с С-300.
Напомним, противник продолжает сосредотачивать усилия на ведении наступательных действий в Бахмутском и Авдеевском направлениях.