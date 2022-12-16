Министр обороны Великобритании Бен Уоллес считает целесообразным предоставить Вооруженным силам Украины ракеты большой дальности.

Об этом чиновник заявил в интервью Times Radio.

Он сообщил, что причиной такого решения может стать то, что войска РФ продолжают совершать военные преступления, обстреливая гражданскую инфраструктуру Украины.

— Украина должна получить возможность отвечать на такие удары, и это значит, что мы можем рассмотреть возможность обеспечить ее соответствующими средствами, – сказал Бен Уоллес.

Кроме дальнобойных HIMARS на вооружении Сил обороны Великобритании есть ракеты дальностью 560 км – Storm Shadow, но на вопрос ведущей Бен Уоллес ответил, что не хочет сейчас строить догадки, какие именно системы могут быть поставлены.