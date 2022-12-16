Соединенные Штаты Америки объявили о расширении обучения украинских военных в Европе, чтобы включить совместные маневры и всевоенные боевые действия.
Об этом сказал спикер Пентагона Пэт Райдер на брифинге, сообщает CNN.
- Отработка общевойсковых маневров - это логичный следующий шаг в наших усилиях по обучению, которые начались в 2014 году для наращивания потенциала Вооруженных Сил Украины, - сказал Пет Райдер.
По словам Пета Райдера, в рамках программы обучения будут проходить около 500 украинцев в месяц, начиная с января. Обучение будет проводиться в Германии.
— По мере нашего продвижения вперед мы будем оставаться гибкими и адаптированными в зависимости от наших украинских партнеров и меняющейся ситуации в Украине, - сказал Пэт Райдер .
По его словам, США проводили такие учения украинских военных до полномасштабного российского вторжения, начиная с 2014 года.
— Когда Россия вторглась, мы отозвали наших инструкторов из Украины, и теперь это продолжение обучения, которое мы проводили раньше, – отметил Пэт Райдер .
|
Медіаситуація на Миколаївщині: У Снігурівці відновили друк газети, «НикВести» зазнають атакКатерина Середа
Соединенные Штаты Америки объявили о расширении обучения украинских военных в Европе, чтобы включить совместные маневры и всевоенные боевые действия.
Об этом сказал спикер Пентагона Пэт Райдер на брифинге, сообщает CNN.
- Отработка общевойсковых маневров - это логичный следующий шаг в наших усилиях по обучению, которые начались в 2014 году для наращивания потенциала Вооруженных Сил Украины, - сказал Пет Райдер.
По словам Пета Райдера, в рамках программы обучения будут проходить около 500 украинцев в месяц, начиная с января. Обучение будет проводиться в Германии.
— По мере нашего продвижения вперед мы будем оставаться гибкими и адаптированными в зависимости от наших украинских партнеров и меняющейся ситуации в Украине, - сказал Пэт Райдер .
По его словам, США проводили такие учения украинских военных до полномасштабного российского вторжения, начиная с 2014 года.
— Когда Россия вторглась, мы отозвали наших инструкторов из Украины, и теперь это продолжение обучения, которое мы проводили раньше, – отметил Пэт Райдер .