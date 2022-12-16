Соединенные Штаты Америки объявили о расширении обучения украинских военных в Европе, чтобы включить совместные маневры и всевоенные боевые действия.

Об этом сказал спикер Пентагона Пэт Райдер на брифинге, сообщает CNN.

- Отработка общевойсковых маневров - это логичный следующий шаг в наших усилиях по обучению, которые начались в 2014 году для наращивания потенциала Вооруженных Сил Украины, - сказал Пет Райдер.

По словам Пета Райдера, в рамках программы обучения будут проходить около 500 украинцев в месяц, начиная с января. Обучение будет проводиться в Германии.

— По мере нашего продвижения вперед мы будем оставаться гибкими и адаптированными в зависимости от наших украинских партнеров и меняющейся ситуации в Украине, - сказал Пэт Райдер .

По его словам, США проводили такие учения украинских военных до полномасштабного российского вторжения, начиная с 2014 года.