Украинская атомная энергетика вышла на максимальную мощность. Об этом сообщила пресс-служба НАК Энергоатом.
— На полную мощность работают все девять энергоблоков атомных электростанций на подконтрольной Украине территории, - рассказал президент Энергоатома Петр Котин.
В настоящее время АЭС выдают в отечественную энергосистему 7200 МВт электроэнергии.
— Атомщики работают 24/7, чтобы украинцы имели свет и тепло на новогодние праздники, – подчеркнул Котин.
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Украинская атомная энергетика вышла на максимальную мощность. Об этом сообщила пресс-служба НАК Энергоатом.
— На полную мощность работают все девять энергоблоков атомных электростанций на подконтрольной Украине территории, - рассказал президент Энергоатома Петр Котин.
В настоящее время АЭС выдают в отечественную энергосистему 7200 МВт электроэнергии.
— Атомщики работают 24/7, чтобы украинцы имели свет и тепло на новогодние праздники, – подчеркнул Котин.