Украинская атомная энергетика вышла на максимальную мощность. Об этом сообщила пресс-служба НАК Энергоатом.

— На полную мощность работают все девять энергоблоков атомных электростанций на подконтрольной Украине территории, - рассказал президент Энергоатома Петр Котин.

В настоящее время АЭС выдают в отечественную энергосистему 7200 МВт электроэнергии.