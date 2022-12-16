Генассамблея ООН приняла резолюцию Украины, осуждающую российские репрессии и нарушения прав человека в оккупированном Крыму.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Уточняется, что резолюцию поддержали 82 страны, 80 воздержались и 13 против.

В тексте резолюции содержится призыв к России принять все необходимые меры для того, чтобы немедленно покончить со всеми нарушениями и злоупотреблениями в отношении жителей Крыма.

Среди них, согласно документу, дискриминационные меры и методы, произвольные задержания и аресты, пытки и другие жестокие, бесчеловечные или унижающие достоинство виды обращения.

Упоминаются также сексуальное и гендерное насилие, в том числе с целью заставить задержанных свидетельствовать против себя или сотрудничать с силовиками.

Против документа голосовали: Россия, Белоруссия, Зимбабве, Иран, Китай, КНДР, Куба, Мали, Никарагуа, Сирия, Судан, Эритрея, Эфиопия.

Напомним, Украина получила от Организации Объединенных наций гуманитарную помощь в 4,5 миллиарда долларов с начала 2022 года, сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.