По оценкам Вашингтона, санкции уже оказывают существенное влияние на российскую экономику и Кремль испытывает нехватку средств на ведение войны.

Об этом рассказал координатор по санкционной политике Госдепа США Джеймс О'Брайен, пишет «Украинская правда».

По его словам, из 630 млрд долларов российских средств на банковских счетах, 300 миллиардов заморожены и Россия тратит сдачу.

— Мы считаем, что Россия потратила более 80 млрд. только в первые месяцы этой войны. И, вдобавок, можно видеть сокращение в бюджете. Они недавно потеряли свой самый ценный ресурс – возможно до 900 тысяч россиян уехали из страны из-за мобилизации, санкций и войны, – отметил Джеймс О'Брайен.

Также США считают, что России гораздо труднее производить внутри страны все необходимое для ведения войны, как и импортировать эту продукцию.

— Хотя они немного зарабатывают по продаже нефти, газа и удобрений, они не могут купить многое необходимое для современного ведения войны. Так, по состоянию на сентябрь импорт полупроводников упал на 70%, – рассказал Джеймс О'Брайен.

Вашингтон считает, что в ближайшие годы экономика РФ сократится не менее на 16%, а к 2030 году – на 20%.

Джеймс О'Брайен добавил, что в Кремле ищут способы обходить санкции через другие страны, покупая товары двойного назначения, и предупредил, что США не будут терпеть содействия в этом.

— Наш сигнал очень четкий: если любая компания оказывает России поддержку для того, чтобы обходить санкции, она сама подставляется под санкции. Мы доносим этот сигнал бизнесу не только в партнерских странах, но и в Китае, Турции, Индии и других, – сказал он.

Напомним, Европейская комиссия назначит ответственного по надзору за соблюдением санкций против России во всем мире.