Правительство Сербии в пятницу, 16 декабря, направило в НАТО запрос о введении сербских военных в Косово.

Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что впервые, когда Белград пригласил размещение войск в Косово с тех пор, как резолюция Совета Безопасности ООН положила конец войне 1998–1999 в Югославии.

— Правительство потребует размещения сотен и не более 1000 военнослужащих и полицейских (в Косово, – прим.), – сказал президент Сербии Александр Вучич.

Он отметил, что запрос направлен миссии НАТО в Косово. При этом Вучич не рассчитывает получить утвердительный ответ.

Напомним, Косово готовится в ближайшие дни подать официальную заявку на вступление в Европейский Союз.