Косово готовится в ближайшие дни подать официальную заявку на вступление в Европейский Союз.

Об этом сообщает «Европейская правда».

— Мы готовы вывести Косово на новую траекторию, – заявил профильный вице-премьер Берсник Бислими.

Он отметил, что первоначальным горизонтом своего вступления в Евросоюз Косово видит 2030 год.

Пять стран-членов ЕС – Греция, Кипр, Румыния, Словакия и Испания – еще не признают независимость Косово. По мнению Бислими, ко времени, когда нужно будет принимать решения, позиция этих столиц может измениться.

Он также отметил, что надеется на, по крайней мере, частичную нормализацию отношений между Белградом и Приштиной на основе последних предложений Брюсселя, а даже частичная договоренность с Белградом сыграла бы в пользу Косово в ЕС.

На минувшей неделе в столице Албании прошел саммит стран Западных Балкан и ЕС, на котором Евросоюз подтвердил, что видит их будущими членами блока. В то же время, в ЕС указали сферы, в которых ожидают дальнейшие реформы.

Напомним, Сербия и Косово достигли договоренности в конфликте об автомобильных номерных знаках.