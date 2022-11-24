Сербия и Косово достигли договоренности в конфликте об автомобильных номерных знаках.

Об этом сообщил верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель.

— Очень приятно сообщить, что главные переговорщики Косово и Сербии при содействии ЕС договорились о мерах, чтобы избежать дальнейшей эскалации и полностью сосредоточиться на предложениях по нормализации их отношений, — написал он.

По словам чиновника, Сербия прекратит выдачу номерных знаков с названиями городов Косово, а Косово прекратит дальнейшие действия, связанные с перерегистрацией транспортных средств.

США приветствуют соглашение и считают его значительным шагом на пути к обеспечению мира и стабильности в регионе.

— Мы поддерживаем диалог при содействии ЕС как лучший путь для продвижения европейского будущего Сербии и Косово, — говорится в заявлении спикера Госдепа Неда Прайса .

Напомним, Сербия готова пойти на уступки властям Косово по признанию водительских прав. Тем не менее, Белград требует гарантий от ЕС.