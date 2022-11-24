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Сербия и Косово достигли договоренности в конфликте об автомобильных номерных знаках.
Об этом сообщил верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель.
— Очень приятно сообщить, что главные переговорщики Косово и Сербии при содействии ЕС договорились о мерах, чтобы избежать дальнейшей эскалации и полностью сосредоточиться на предложениях по нормализации их отношений, — написал он.
По словам чиновника, Сербия прекратит выдачу номерных знаков с названиями городов Косово, а Косово прекратит дальнейшие действия, связанные с перерегистрацией транспортных средств.
США приветствуют соглашение и считают его значительным шагом на пути к обеспечению мира и стабильности в регионе.
— Мы поддерживаем диалог при содействии ЕС как лучший путь для продвижения европейского будущего Сербии и Косово, — говорится в заявлении спикера Госдепа Неда Прайса .
Напомним, Сербия готова пойти на уступки властям Косово по признанию водительских прав. Тем не менее, Белград требует гарантий от ЕС.
Сербия и Косово достигли договоренности в конфликте об автомобильных номерных знаках.
Об этом сообщил верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель.
— Очень приятно сообщить, что главные переговорщики Косово и Сербии при содействии ЕС договорились о мерах, чтобы избежать дальнейшей эскалации и полностью сосредоточиться на предложениях по нормализации их отношений, — написал он.
По словам чиновника, Сербия прекратит выдачу номерных знаков с названиями городов Косово, а Косово прекратит дальнейшие действия, связанные с перерегистрацией транспортных средств.
США приветствуют соглашение и считают его значительным шагом на пути к обеспечению мира и стабильности в регионе.
— Мы поддерживаем диалог при содействии ЕС как лучший путь для продвижения европейского будущего Сербии и Косово, — говорится в заявлении спикера Госдепа Неда Прайса .
Напомним, Сербия готова пойти на уступки властям Косово по признанию водительских прав. Тем не менее, Белград требует гарантий от ЕС.