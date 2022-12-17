Рижская дума сменила указатель на улице, где расположено посольство России в Латвии. В настоящее время российское диппредставительство официально находится на улице Независимости Украины.

Об этом сообщил мэр Риги Мартинш Стакис в Twitter.

Он сообщил, что посольство страны-агрессора в Риге проигнорировало просьбу заменить адресную табличку после смены названия улицы.

«Рижская дума нашла решение в сотрудничестве с Министерством иностранных дел, табличку заменили. Посольство России находится на улице Независимости Украины», – пишет он.

Городской совет Риги принял еще 10 марта решение сменить название улицы Антониас, где расположено посольство России. Российское посольство отказывалось менять название улицы все это время.