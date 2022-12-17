В начале войны президент России Владимир Путин дал задание главе Чечни Рамзану Кадырову убить президента Украины Владимира Зеленского и занять правительственные кварталы Киева.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на представителей украинской разведки и СБУ.

В статье приводятся слова секретаря СНБО Украины Алексей Данилова, который сказал, что предполагаемая должность президента, высокопоставленная и желаемая задача были «своеобразным бонусом, который они назначили Кадырову ».

Издание сослалось на данные украинской разведки и сообщило, что за три недели до полномасштабного вторжения Путин вызвал Кадырова в Москву для «выработки стратегии". Уже 25 февраля кадыровцы вошли в Украину тремя колоннами бронетехники.

Украинские разведчики перехватили видеозапись, на которой оккупант с высокой должностью сообщает лидеру Чечни, что «время ровно 00:00, мы начинаем движение – более 1500 человек личного состава, лучшие спецподразделения, лучшие бойцы».

Известно, что первая из трех групп кадыровцев почти полностью была уничтожена на подступах к Киеву. Две другие группы были вынуждены перегруппироваться и прекратить наступление, так и не дойдя до украинской столицы.

После поражения своих бойцов Кадыров поручил приступить к скрытой мобилизации. По данным журналистов, чеченские чиновники и религиозные лидеры в общественных местах, например, в спортзалах и игровых клубах предлагали до 300 тыс. руб. в месяц за участие в войне. Местные жители и правозащитники сообщили, что вербовали «наиболее уязвимых». Речь идет о мужчинах с долгами, судимостями и теми, кого считали геями и угрожали им заключением.

Впоследствии кадыровские боевики взяли на себя роль так называемых заградительных отрядов, чтобы помешать регулярным войскам РФ сбежать с фронта. Кадыровцев отправляли в захваченные города и села Украины, где они устраивали допросы, жестоко пытали местных и обыскивали, пытаясь выявить партизан.

В статье также описаны отношения Кадырова с Путиным. Известно, что президент РФ «в течение десятилетий тратил огромный российский бюджет на поддержку» лидера Чечни и укрепление его влияния в регионе. Анонимный эксчиновник Кремля рассказал, что Путин общается с Кадыровым лично, а не из-за помощников, как это обычно происходит с другими российскими губернаторами.

На статью уже отреагировали в Кремле. Так, спикер президента РФ Дмитрий Песков назвал «полной чушью» утверждения The Wall Street Journal, что Путин якобы поручил Кадырову ликвидировать Зеленского в начале войны.