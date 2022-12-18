В Германии заявили о необходимости переговоров с РФ для прекращения агрессии, которую ведут оккупанты. Главу Кремля Владимира Путина призвали окончить войну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление немецкого канцлера Олафа Шольца, которого цитирует газета Kölner Stadt-Anzeiger.

«Канцлер Олаф Шольц заявил о необходимости дальнейших переговоров с президентом России Владимиром Путиным по поводу прекращения захватнической войны против Украины», — пишет издание.

По его словам, цель Германии состоит в том, чтобы Россия прекратила свою агрессивную войну, а Украина защитила свою целостность.

«Для этого нужно будет говорить. Остается увидеть, будет ли это сделано по телефону, по видеосвязи или за длинным столом», — считает Шольц.

Он подчеркнул, что Россия должна признать, что так дальше продолжаться не может.

«Путин должен прекратить войну, вывести войска и, таким образом, создать возможность для взаимопонимания. Обращение может быть только таким: Путин, окончи эту войну», — заявил Шольц.