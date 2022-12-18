Российская партия ЛДПР открыла региональное отделение во временно оккупированном Луганске, который россияне считают столицей непризнанной «ЛНР», в мероприятии принял участие Виктор Буд, недавно освобожденный из тюрьмы США.

О мероприятии сообщило подконтрольное российским властям федеральное агентство новостей ТАСС.

В материале отмечается, что обвиняемый в торговле оружием и сотрудничестве с колумбийскими террористами Виктор Бут решил пойти в политику и вступил в ряды партии ЛДПР.

Мероприятие началось с минуты молчания в связи со смертью первого руководителя ЛДПР Владимира Жириновского, а также погибших участников так называемой спецоперации в Украине, принимавших участие в захвате части международно признанной украинской суверенной территории, где теперь российские политики открывают отделение своих партий.

Сообщается, что в состав регионального Совета ЛДПР избрали также представителя так называемого «парламента ЛНР» Максима Уварова.