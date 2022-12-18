Нацсовет Австрии одобрил постановление, в котором назвало Голодомор 1932–1933 годов в Украине «ужасным преступлением» сталинского режима, сообщает корреспондент «Укринформа».

Документ под названием «О предотвращении голода и дефицита как оружия войны против гражданского населения» был принят единогласно – «за» проголосовали все парламентские фракции.

В предложении по постановлению упоминается о праздновании 90-й годовщины Голодомора, который назван «жестоким голодом, умышленно и систематически спровоцированным Советским Союзом против гражданского населения, преимущественно на территории Украины в 1932–1933 годах и который, по разным подсчетам, унес жизни от 3,5 до 7 млн человек». Также было отмечено, что в то время «это ужасное преступление» было проигнорировано мировой общественностью, а одним из немногих западных деятелей, протестовавших против Голодомора в 1930-х годах, был тогдашний венский кардинал Теодор Инницер.

Подписавшиеся документы из разных парламентских партий заявили о своем признании «ужасного преступления Голодомора» и отметили важность вклада такого признания в анализ преступлений 20-го века как «центрального элемента в осмыслении прошлого». Также в нем отмечается «использование голода как оружия в нынешней российской агрессивной войне против Украины».

В одобренном постановлении Национальный совет предлагает федеральному правительству, в частности федеральному министру европейских и международных дел, «продолжать и дальше в рамках проверенного австрийского пути диалога выступать за то, чтобы голод и дефицит не использовались как оружие против гражданского населения или как средство давления на правительства, а также подчеркивать параллели между историей и настоящим и осуждать соответствующие преступления».

Перед этим среди австрийских парламентариев состоялась дискуссия о том, называть ли геноцидом Голодомор 1932–1933 годов. В поддержку определения геноцид четко выступили в либеральной оппозиционной партии NEOS. Также представитель партии «Зеленые» (входит в правительственную коалицию) Ева Эрнст-Дзидзич заявила о том, что «с историко-политической точки зрения» это было преступление против человечности и геноцид.