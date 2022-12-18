Для защиты от иранских дронов Украине необходимо усиление противовоздушной обороны – об этом президент Владимир Зеленский сказал в интервью французским каналам TF1 и LCI. Видео интервью обнародовал Офис президента 18 декабря, передает Радио Свобода.

На вопрос о том, какое вооружение поможет Украине отбивать атаки дронов, глава государства назвал системы ПВО, получение которой сейчас обсуждается с партнерами Киева.

— Например, сейчас с Французской республикой, с моим коллегой Эмманюэлем Макроном мы договаривались о системах Crotale, я очень благодарю… У нас есть такие примеры с американскими партнерами NASAMS или с немецкими партнерами IRIS-T. Мы боремся за системы, которые зависят от решений Италии и Франции, это SAMP-T, и эти системы также и другие зенитные установки – все это поможет, – рассказал Владимир Зеленский.

Он добавил, что для Украины также важны системы Patriot – «это другая дистанция, другой радиус отражения, радиус защиты».

На вопрос, есть ли у Киева гарантии получения систем ПВО Patriot, Зеленский не дал прямого ответа, отметив, что «процесс идет». Он сказал, что регулярно обсуждает этот вопрос с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом: «Мы об этом постоянно говорим. Я с позитивом смотрю на этот вопрос, с большим позитивом.

В Воздушных силах ВСУ сообщали, что российские войска 14 декабря запускали по Украине дроны-камикадзе иранского производства «Shahed-136/131» по направлению к восточному побережью Азовского моря. Все 13 дронов сбили силы ПВО.

Украинские чиновники регулярно отмечают важность усиления противовоздушной обороны для отражения атак России, в частности, гражданской критической инфраструктуры.