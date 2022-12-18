Министр обороны России Сергей Шойгу посетил места дислокации российских войск в Украине – об этом утром 18 декабря сообщило российское министерство обороны, передает проект Радио Свобода Крым.Реалии.

По сообщению, он облетел на вертолете передовые позиции и заслушал доклады командующих. Где именно побывал Шойгу, в российском ведомстве не уточнили.

Как отмечается в сообщении министерства, Шойгу «обратил особое внимание на организацию всестороннего обеспечения войск, условий размещения личного состава в полевых условиях, а также работу медицинских и тыловых подразделений».

Проверить эту информацию невозможно из-за военных действий и оккупации российской армией части украинских территорий.

Ранее сообщалось, что в субботу, 17 декабря, президент России Владимир Путин посетил объединенный штаб видов войск, участвующих в боевых действиях на территории Украины, и провел совещание по командованию.

Американский Институт изучения войны (ISW) считает, что таким образом Кремль пытается показать Путина как «компетентного лидера военного времени», особенно на фоне критики роли президента РФ в руководстве военными действиями, недавно прозвучавшими со стороны российских сторонников войны.