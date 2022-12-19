В Вене разоблачили российского шпиона, который передавал засекреченные данные в Кремль, в том числе в отношении войны в Украине. Он оказался сыном русского дипломата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Heute.

39-летний грек с российскими корнями в течение нескольких лет шпионов в пользу российской военной разведки ГРУ в ущерб Австрии. Позже эту информацию подтвердили в МВД.

Утверждается, что подозреваемый является сыном бывшего сотрудника российского ГРУ, который во время своей действительной службы находился в Германии и Австрии как дипломат.

Согласно отчету, 39-летний мужчина контактировал с дипломатами и представителями разведки из разных стран и находился в Москве незадолго до военного вторжения России в Украину.

Напомним, агента ОРДО, который вступил в ряды ВСУ и передавал спецслужбам врага информацию об украинских войсках, приговорили к 8 годам заключения.