В Украине не будет ужесточения мобилизации после Нового года. В первую очередь призывать продолжат людей с боевым опытом, в том числе участников АТО или ООС.

Об этом сообщил начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач на брифинге в понедельник, 19 декабря, передает НВ.

Он отметил, что мобилизация была объявлена указом президента еще 24 февраля. При этом даже с начала войны не было никаких волн мобилизации.

— Да, действительно, на первом этапе больше людей было призвано, потом темпы постоянно снижались, сейчас они намного ниже, чем в начале, — сказал Роман Горбач.

Он также добавил, что количество людей, призываемых за мобилизацией, зависит от ситуации, складывающейся на фронте.

При этом все показатели по количеству личного состава плановые, они просчитываются Генеральным штабом, мобилизация осуществляются планово.

– Говорить, что после Нового года будет очередная волна нельзя. Все факторы, влияющие на это, давно учтены. И тот фактор, что в России прошла мобилизация и призван от 200 до 300 тысяч граждан, давно учтен. Сейчас мы работаем в соответствии с планом, и никаких волн не предвидится, - добавил он.

Горбач подчеркнул, что мобилизация в Украине идет постоянно и планово.

— Мы как к Новому году призываем, так и будем призывать и после Нового года. Возможно, будут какие-то корректировки в планах, но заранее все просчитано, сказал он.

Говоря о мобилизации, Горбач подчеркнул, что в Украине призывают в первую очередь людей с боевым опытом.

— Призываем прежде всего тех, кто уже имеет опыт прохождения военной службы, а лучше опыт участия в АТО или ООС. Также призыв идет и гражданам, которые не проходили военную службу, но эта категория граждан в обязательном порядке направляется на обучение, минимальный срок - 1 месяц, а дальше в зависимости от сложности специальности этот срок может быть гораздо больше, - рассказал он.

Он уточнил, что практически все специальности необходимы для комплектования ВСУ и других формирований.

— Конечно, в процентном соотношении мы больше призываем общевойсковые специальности — стрелков, танкистов, но нельзя сказать, что нам не нужны такие специальности, как связисты, шифровальщики и т.д. Потребность есть во всех специальностях, но некоторых мы призываем больше, некоторые меньше, - добавил Горбач.

15 декабря главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что в украинских силах достаточно людей для защиты страны от российской агрессии.

14 декабря начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач в интервью НВ заявил, что усиление мобилизации может происходить из-за изменения ситуации на фронте. Пока таких событий, требующих усиленного призыва большого количества призывников, нет.

Заместитель министра обороны Анна Маляр говорила, что продолжение мобилизации в Украине зависит от хода войны и сейчас некорректно делать прогнозы по этому поводу.