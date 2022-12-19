В Беларуси в понедельник, 19 декабря завершили так называемую внезапную проверку своих вооруженных сил.

Об этом сообщает министерство обороны страны в Telegram.

«В Вооруженных силах завершились мероприятия по проверке боевой готовности, которые проводятся под руководством государственного секретаря Совета Безопасности Александра Вольфовича по поручению президента Республики Беларусь - главнокомандующего Вооруженными силами Александра Лукашенко», - говорится в сообщении.

13 декабря Беларусь объявила внезапную проверку боеспособности своих сил. До этого режим Александра Лукашенко объявил о перемещении войск и военной техники, ссылаясь на «контртеррористическую угрозу».