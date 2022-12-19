Галина Янченко

Народная депутат Галина Янченко написала заявление на выход из партии «Слуга народа» из-за поступка председателя партии Елены Шуляк, которая пришла в больницу к бойцу, критиковавшему ее законопроект о градостроительстве.

Об этом Галина Янченко написала у себя в фейсбуке.

— Поступок Елены Шуляк по отношению к раненому бойцу – это днище. Прийти к защитнику в госпиталь, не чтобы навестить, не чтобы поддержать, - а чтобы выяснять отношения по ее коррупционному законопроекту - это плевок в лицо всем нашим воинам, всем волонтерам, всем, кто рискует своей жизнью на передовой ради победы нашей страны. Человек, занимающий государственную должность, не имеет такого права! От слова вообще. Но это, к сожалению, далеко не первый ее недостойный поступок. Она и раньше позволяла себе лгать волонтеров, шантажировать депутатов и презирать коллег. Находиться в одной партии с Шуляком – это терпеть такое отвратительное поведение. Написала заявление о выходе из партии «Слуга народа», – написала Галина Янченко.

17 декабря Шуляк пришла в палату к военному и юристу Симорозу, который взорвался на противотанковой мини и потерял обе ноги. Шуляк собиралась обсудить резонансное сообщение Симороза, в котором тот раскритиковал ее законопроект о градостроительстве 5655, ранее принятый Верховной Радой.

— Мне до сих пор сложно поверить, что глава правящей партии «слуг» ворвалась ко мне в военный госпиталь, чтобы выяснять отношения с военнослужащим, который оставил свои две ноги на Донбассе и находится в тяжелом состоянии. Но это вышло! «На воре шапка горит», так выглядит этот случай, когда лоббистка строительной мафии прибегает в военный госпиталь выяснять отношения, после того как мое сообщение о ее антинародном законопроекте и договоренностях с ОПЗЖ широко разошлось в социальных сетях, - написал в своем фейсбуке военный Олег Симороз.

13 декабря Верховная Рада приняла в целом законопроект №5655 по реформированию сферы градостроительной деятельности, который, в частности, критиковали главы украинских городов и поселков, архитекторы и общественные активисты.