Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что поддерживает закон 8271, который усиливает уголовную ответственность военных за невыполнение боевых приказов, бегство с поля боя или воинской части.

Об этом свидетельствует видеообращение Валерия Залужного, распространенное в Facebook.

— Сегодня я вынужден поднять достаточно сложную тему: усиление ответственности за самовольное уход воинской части или места службы, дезертирство, самовольное уход с поля боя или отказ действовать оружием, неповиновение и невыполнение боевых приказов. Я поддерживаю соответствующие изменения в законодательстве, принятые Верховной Радой Украины, и прошу президента подписать закон. Мое мнение четко отражает позицию командиров группировок и воинских частей, требовавших системного решения этого комплекса вопросов, - сказал он.

Валерий Залужный отметил, что армия держится на дисциплине.

И если пробелы в законодательстве не обеспечивают его соблюдение, а «отказники» могут заплатить штраф, размер которого составляет до 10% боевых выплат или получить наказание с испытанием – это несправедливо, считает главнокомандующий.

— Более того, и это ключевое: обнаженные участки фронта вынуждены закрывать собой другие военнослужащие, что приводит к увеличению потерь личного состава, территорий и мирных людей на них. Часто утраченные позиции приходится восстанавливать штурмовыми действиями очень дорогой ценой. Так не должно быть, – сказал Валерий Залужный.

По мнению Залужного, помочь этой проблеме более мягким способом можно только в мирное время, а в условиях войны нужны быстрые и действенные решения.

Он также подчеркнул, что командиры также несут полную юридическую ответственность за свои действия или бездействие, а он полностью доверяет своим подчиненным.

— Признаю ли я наличие проблем, которые приводят к самовольному уходу? Так и постоянно работаю над их устранением. И проведенные успешные операции по освобождению территорий нашего государства тому подтверждение. Нормально ли то, что мы дискутируем на эту достаточно чувствительную тему публично? Да, мы в демократическом государстве. Но ровно до тех пор пока это не вредит нам выигрывать войну. Потому я призываю всех поставить точку в этой дискуссии. И вместе приближать Победу, – сказал главнокомандующий ВСУ.