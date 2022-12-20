Из Узбекистана в Европу Средним коридором отправился первый контейнерный поезд — по этому пути он не будет заезжать в Россию.

Об этом сообщает Podrobno.uz.

Поезд состоит из 46 вагонов и 91 контейнера с грузом медного концентрата. На новом маршруте он будет двигаться через Туркменистан, Азербайджан, Грузию и прибывать в Болгарию. Каспийское и Черное моря он будет преодолевать с помощью паромных переправ. Длина нового маршрута составляет более 4000 км.

До этого поезда из Узбекистана ездили по Северному маршруту железнодорожных перевозок Европа-Азия, проходящая через Россию.

Напомним, в сентябре Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан запретили своим гражданам участвовать в войне против Украины. За это предусмотрена уголовная ответственность.