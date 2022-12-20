Президент Украины Владимир Зеленский призвал грузинские власти проявить милосердие к экспрезиденту Грузии Михаилу Саакашвили и перевести его в клинику Украины, любой европейской страны или Америки.

Об этом он сказал в вечернем обращении 19 декабря.

— Хочу обратиться сейчас ко всем нашим друзьям и просто добросовестным людям в Грузии. Видимо, все могли видеть, в каком состоянии сейчас Михаил Саакашвили, в каком состоянии его здоровье. Поэтому я обращаюсь к народу Грузии, к власти Грузии — нужно проявить милосердие, особенно в предрождественское время. То, что сейчас происходит с Михаилом, это издевательство. Это не подходит Грузии. Это нужно прекратить. Пожалуйста, примите решение, которое может спасти его жизнь. Переведите Михаила Саакашвили в одну из клиник Украины, другую европейскую страну, Америку. Самое время сделать этот добрый шаг, – сказал он.

Напомним, в начале декабря американский врач Дэвид Смит дал экспертный вывод о том, что в образцах волос и ногтей Саакашвили обнаружены тяжелые металлы и другие вещества, в том числе ртуть и мышьяк, а также болезни и зависимость, связанные с ненадлежащим лечением.