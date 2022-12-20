Исполнительный совет МВФ одобрил мониторинговую программу с привлечением совета директоров (МПЗР) для Украины, которая будет способствовать стабилизации макроэкономической политики в стране, а также привлечению новой донорской поддержки.

Об этом говорится в официальном сообщении Фонда, обнародованном в понедельник, передает Укринформ.

«Четырехмесячная программа МПЗР, одобренная руководством МВФ, призвана помочь Украине поддерживать стабильность, а также катализировать донорское финансирование в условиях очень больших потребностей в платежном балансе и чрезвычайно высоких рисков», — отмечается в сообщении.

Основные мероприятия программы сосредоточены на мобилизации доходов, а также восстановлении внутреннего долгового рынка. Кроме того, предусмотрена подготовка стратегии финансового сектора, повышения прозрачности и управления.

И хотя программа не предусматривает выделение новых траншей, она будет способствовать привлечению финансирования других международных доноров в 2023 году.

Напомним, Латвия выделит 560 тысяч евро на покупку генераторов для украинских СМИ.