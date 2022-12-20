США отслеживают размещение российских сил на территории Белоруссии.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Карин Жан Пьер, которое цитирует « Укринформ ».

– Нас давно беспокоит роль Беларуси в российской агрессии. Мы продолжаем внимательно следить за стратегией применения силы Россией. Это то, что мы делали и дальше делать, в том числе в Беларуси, — сказала она.