США отслеживают размещение российских сил на территории Белоруссии.
Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Карин Жан Пьер, которое цитирует « Укринформ ».
– Нас давно беспокоит роль Беларуси в российской агрессии. Мы продолжаем внимательно следить за стратегией применения силы Россией. Это то, что мы делали и дальше делать, в том числе в Беларуси, — сказала она.
Представительница Белого дома подчеркнула, что США продолжают поддерживать тесный контакт с Украиной, противостоящей российской агрессии.
Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко, вероятно, отказал президенту России Владимиру Путину пойти на дальнейшие интеграционные уступки и поучаствовать в войне в Украине.
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Медіаситуація на Миколаївщині: У Снігурівці відновили друк газети, «НикВести» зазнають атакКатерина Середа
США отслеживают размещение российских сил на территории Белоруссии.
Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Карин Жан Пьер, которое цитирует « Укринформ ».
– Нас давно беспокоит роль Беларуси в российской агрессии. Мы продолжаем внимательно следить за стратегией применения силы Россией. Это то, что мы делали и дальше делать, в том числе в Беларуси, — сказала она.
Представительница Белого дома подчеркнула, что США продолжают поддерживать тесный контакт с Украиной, противостоящей российской агрессии.
Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко, вероятно, отказал президенту России Владимиру Путину пойти на дальнейшие интеграционные уступки и поучаствовать в войне в Украине.