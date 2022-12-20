16 декабря президент России Владимир Путин посетил объединенный штаб «Специальной военной операции», чтобы продемонстрировать коллективную ответственность за поражения в войне.

Об этом сообщает в Twitter Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.

Встреча Путина с рядом высокопоставленных офицеров, в том числе с начальником генерального штаба Валерием Герасимовым и министром обороны Сергеем Шойгу была снята. Российский президент сделал предложения по следующим шагам «Специальной военной операции». Командующий российской группой войск в Украине генерал Сергей Суровикин был одним из выступивших с докладом.

— На этой срежиссированной встрече Путин, вероятно, намерен продемонстрировать коллективную ответственность за проведение «специальной военной операции. Демонстрация, вероятно, была направлена на то, чтобы снять с Путина ответственность за военные неудачи, высокий уровень смертности и рост общественного недовольства мобилизацией. Телевизионные кадры, вероятно, были предназначены также для того, чтобы развеять слухи в социальных сетях об увольнении генерала Герасимова, — считают в британской разведке.

Напомним, что противник и дальше сосредотачивает усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Пытается восстановить утраченное положение на Лиманском и ведет оборону по другим направлениям.