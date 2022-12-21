Всемирный банк одобрил дополнительный пакет финансирования на общую сумму 610 миллионов долларов для решения срочных потребностей в помощи и восстановлении в Украине.
Об этом со ссылкой на Reuters сообщает Радио Свобода.
Пакет включает дополнительный заем в размере 500 миллионов долларов от Международного банка реконструкции и развития Всемирного банка, поддерживаемого гарантией Великобритании, а также новый проект по восстановлению и улучшению доступа к медицинской помощи и удовлетворению потребностей в медицинских услугах, связанных с войной. банк.
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Всемирный банк одобрил дополнительный пакет финансирования на общую сумму 610 миллионов долларов для решения срочных потребностей в помощи и восстановлении в Украине.
Об этом со ссылкой на Reuters сообщает Радио Свобода.
Пакет включает дополнительный заем в размере 500 миллионов долларов от Международного банка реконструкции и развития Всемирного банка, поддерживаемого гарантией Великобритании, а также новый проект по восстановлению и улучшению доступа к медицинской помощи и удовлетворению потребностей в медицинских услугах, связанных с войной. банк.