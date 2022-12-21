В период с августа по ноябрь в Европейском союзе потребляли на 20% меньше природного газа, чем в аналогичный период за предыдущие пять лет.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на статистическое агентство ЕС Eurostat.

Согласно регламенту Совета ЕС о скоординированных мерах по сокращению спроса на газ, страны должны были достичь уменьшения потребления на 15% в период с августа 2022 года по март 2023 года. Согласно данным, в течение августа-ноября в 18 странах этот показатель превысил необходимый. Наибольшее потребление сократилось в Финляндии (-52,7%), Латвии (-43,2%) и Литве (-41,6%).

«Шесть государств-членов, сократив потребление природного газа, еще не достигли целевого показателя в 15%. На Мальте же (+7,1%) и в Словакии (+2,6%) потребление природного газа возросло», — проинформировали в статистическом агентстве ЕС.

Напомним, в Украине тарифы на тепло и горячую воду для населения во время отопительного сезона останутся без изменений.