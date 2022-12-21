За минувшие сутки Вооруженные силы ликвидировали около 510 оккупантов, семь танков, самолет и вертолет. В общей сложности российская армия потеряла уже около 99 тысяч 740 человек.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 21.12 ориентировочно составили:
Напомним, что 20 декабря, с 13:00 до 14:00, на южном направлении силами и средствами противовоздушной обороны были обнаружены и сбиты два российских БпЛА.
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Медіаситуація на Миколаївщині: У Снігурівці відновили друк газети, «НикВести» зазнають атакКатерина Середа
За минувшие сутки Вооруженные силы ликвидировали около 510 оккупантов, семь танков, самолет и вертолет. В общей сложности российская армия потеряла уже около 99 тысяч 740 человек.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 21.12 ориентировочно составили:
Напомним, что 20 декабря, с 13:00 до 14:00, на южном направлении силами и средствами противовоздушной обороны были обнаружены и сбиты два российских БпЛА.