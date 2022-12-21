За минувшие сутки Вооруженные силы ликвидировали около 510 оккупантов, семь танков, самолет и вертолет. В общей сложности российская армия потеряла уже около 99 тысяч 740 человек.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 21.12 ориентировочно составили:

личного состава – около 99 740 (+510) человек ликвидировано,

танков ‒ 3 002 (+7) ед,

боевых бронированных машин ‒ 5 979 (+5) ед,

артиллерийских систем – 1 972 (+12) ед,

РСЗО – 412 (+2) ед,

средства ПВО ‒ 212 (+0) ед,

самолетов – 282 (+1) ед,

вертолетов – 267 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 688 (+8),

крылатые ракеты ‒ 653 (+0),

корабли /катера ‒ 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 4 608 (+9) ед,

специальная техника – 178 (+1).

Напомним, что 20 декабря, с 13:00 до 14:00, на южном направлении силами и средствами противовоздушной обороны были обнаружены и сбиты два российских БпЛА.