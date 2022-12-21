В Республике Беларусь ограничили доступ к трем районам Гомельской области, граничащим с Киевщиной и Черниговщиной.

Об этом 21 декабря сообщило местное издание «Белта» со ссылкой на постановление, опубликованное на Национальном правовом интернет-портале.

В границах приграничной полосы Лоевского, Брагинского и Хойникского районов Гомельской области ввели временное ограничение на въезд и вход.

Именно они граничат с Киевской и Черниговской областями Украины. С этих районов начиналось и российское наступление на Киев в феврале.

Согласно решению совета министров страны, приблизиться к границе могут только те, кто рядом проживает или работает.

Напомним, Президент Беларуси Александр Лукашенко, вероятно, отказал президенту России Владимиру Путину пойти на дальнейшие интеграционные уступки и поучаствовать в войне в Украине.