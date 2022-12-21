Большинство украинцев убеждены, что те местные советы, в составе которых больше всего депутатов от запрещенных партий, нужно распустить.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного в октябре-ноябре по заказу Программы Совета Европы «Децентрализация и реформа публичной администрации в Украине» в сотрудничестве с Министерством развития общин и территорий Украины и координации с Минреинтеграции

— К депутатам от запрещенных судом пророссийских партий жители Украины настроены преимущественно жестко, а создание военных администраций населенных пунктов относятся одобрительно. Так, 75,5% считают, что местные советы, где большинство составляют депутаты от запрещенных партий, следует распустить, — говорится в сообщении.

В то же время поддержку созданию во время войны военных администраций озвучили более 74% опрошенных.

Исследование проводилось в октябре-ноябре на всей территории Украины, кроме территорий, которые были уже временно оккупированы на 23 февраля 2022 года.

Для анализа использовались две выборки: общеукраинский (2000 интервью) и внутренне перемешанные лица (701 интервью). Погрешность не превышает 2,4% для всеукраинской выборки и 4,1% для выборки ВПЛ.