В селе Правдино Херсонской области в конце ноября нашли еще одно массовое захоронение с мирными жителями, ставшими жертвами российских оккупантов.

Об этом в среду, 21 декабря, сообщил у себя в Twitter министр обороны Украины Алексей Резников.

По его словам, в могиле были обнаружены тела семи человек, в частности девочки-подростка.

— Они (россияне, – прим.) игнорируют 4-ю Женевскую конвенцию, запрещающую насилие в отношении гражданских лиц. Они просто убивают, – отметил Алексей Резников.

Глава Минобороны также добавил, что только в Херсонской области войска РФ убиты более 500 мирных жителей, в том числе детей. При этом поиски жертв военных преступлений оккупантов продолжаются.

Напомним, на освобожденных территориях Николаевской и Херсонской областей поисковые группы Офиса Уполномоченного по пропавшим без вести нашли 50 локаций , где специалисты уже разыскали и идентифицировали тела около 200 погибших.