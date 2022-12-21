Финляндия получит плавучий газовый терминал, который поможет обеспечить снабжение голубым топливом в условиях европейского энергетического кризиса.

Об этом сообщает "Энергоатом».

LNG-терминал (англ. LNG – СПГ, сжиженный природный газ) с названием Exemplar должен поступить в Финляндию в течение недели. Плавучая установка для хранения и регазификации поможет поставлять голубое топливо в эту скандинавскую страну, имеющую сложности после того, как в мае прекратился импорт газа из России.

Природный газ составляет лишь около 5% энергетического баланса Финляндии и используется в основном для промышленности, а не для отопления домов, как во многих других европейских странах.

Финляндия имеет LNG-терминал в Хамине, подключенный к сети, а терминалы в Торнио и Поре обслуживают местную тяжелую промышленность.

Напомним, в период с августа по ноябрь в Европейском союзе стало потреблять на 20% меньше природного газа, чем в аналогичный период за предыдущие пять лет.