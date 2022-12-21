В среду, 21 декабря, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в США в рамках официального визита.
Об этом сообщает The Guardian.
Как отмечает издание, о прибытии Зеленского в США рассказала американский журналист Вэйцзя Цзян.
Напомним, сегодня, 21 декабря, президент Украины Владимир Зеленский впервые покинул страну с начала полномасштабного вторжения России. Он направился в Вашингтон, где должен встретиться с американским коллегой Джо Байденом.
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В среду, 21 декабря, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в США в рамках официального визита.
Об этом сообщает The Guardian.
Как отмечает издание, о прибытии Зеленского в США рассказала американский журналист Вэйцзя Цзян.
Напомним, сегодня, 21 декабря, президент Украины Владимир Зеленский впервые покинул страну с начала полномасштабного вторжения России. Он направился в Вашингтон, где должен встретиться с американским коллегой Джо Байденом.