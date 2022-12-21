Президент Украины Владимир Зеленский отправился с официальным визитом в Соединенные Штаты.

Об этом глава государства сообщил в Twitter.

— Отправился в США для укрепления устойчивости и обороноспособности Украины. В частности, с президентом Джо Байденом обсудим сотрудничество Украины и США. Также выступлю в Конгрессе и проведу ряд двусторонних встреч, – проинформировал глава государства.

Пресссекретарь президента Сергей Никифоров добавил, что встреча с Джозефом Байденом состоится 21 декабря. Президенты Украины и США обсудят всестороннее сотрудничество двух стран, в частности, по укреплению устойчивости и обороноспособности Украины, поддержанию ее суверенитета и восстановлению территориальной целостности.

Владимир Зеленский выступит с речью на совместном заседании двух палат Конгресса США и проведет ряд двусторонних встреч.

Журналист Голоса Америки Остап Ярыш уточнил , что Зеленский посетит США по приглашению американского коллеги. Формальное приглашение США сделали в прошлую среду, 14 декабря. Украинская сторона окончательно подтвердила визит 18 декабря.

По плану Владимир Зеленский проведет в США неполный день и отправится в Украину. Маршрут и состав украинской делегации неизвестен. Однако чиновник администрации подтвердил, что США консультировали украинскую сторону по вопросам безопасности.

— В Вашингтоне у Зеленского будет очень насыщенный график. В обед Зеленский увидится с Байденом в Белом доме, после этого будет встреча с командой США по нацбезопасности и представителями американского правительства, затем запланирована пресс-конференция и общение с журналистами, – рассказал журналист.

Вечером украинский президент выступит со специальным обращением к американскому Конгрессу. Накануне во вторник спикер Нэнси Пелоси разослала своим коллегам письмо с просьбой прийти на эту сессию лично.

— Под визит Зеленского Белый дом планирует официально объявить один из крупнейших пакетов военной помощи почти на 2 млрд долларов, который среди прочего будет включать ПВО Patriot. Учеба на этой системе состоится в третьей стране, после чего ее разместят в Украине, – добавил журналист.

Кроме того, в Белом доме надеются, что на этой неделе Конгресс одобрит дополнительное финансирование для Украины почти на 45 млрд долларов. Визит Зеленского и его речь к законодателям важно рассматривать также в этом контексте – все это происходит в те дни, когда запланировано голосование.

Чиновник администрации заверил, что Байден не будет призывать Украину к переговорам с Россией. Напротив – он будет работать вместе с Конгрессом для того, чтобы обеспечить Украине как можно более сильную позицию на поле боя в течение этой зимы. Встреча президентов будет о солидарности, поддержке и координации действий.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден пока не планирует посещать Украину с визитом по соображениям безопасности.