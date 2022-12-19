Президент США Джо Байден пока не планирует посещать Украину с визитом по соображениям безопасности.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на несколько источников в Белом доме.

— Сейчас у Байдена нет планов посетить Киев, в основном из-за угроз безопасности, – пишет издание.

На прошлой неделе Джо Байден провел разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским, призвавшим своего американского коллегу продолжать поставки средств ПВО.

Отмечается, что в столицах обеих стран растет озабоченность по поводу того, чего ожидать в следующей фазе войны.

— Холодная зима замедлила боевые действия, которые превратились в окопную войну в стиле Первой мировой войны, но украинские военные чиновники на этой неделе предупредили, что недавние перемещения российских войск и танков могут сигнализировать о новом большом наступлении в ближайшие недели, возможно даже на Киев, – уточняет Политико.

По мнению помощников Джо Байдена, американскому президенту придется лоббировать европейских лидеров, чтобы сохранить курс поддержки Украины.

Напомним, в Белом доме подтвердили, что администрация президента США Джо Байдена обратилась в Конгресс США о предоставлении Украине дополнительных почти 38 миллиардов долларов.