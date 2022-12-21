В Николаевском городском совете пока не озвучивались инициативы по рассмотрению вопроса о запрете Украинской православной церкви (МП). Об этом в интервью на телеканале НИС-ТВ сообщил городской голова Александр Сенкевич, комментируя соответствующую инициативу в Николаевском облсовете.

— Не слышал о таких инициативах. Ну и собственно по большому счету городской совет что может делать, заслушать что-нибудь? Очень чувствительная тема, это вопрос религии. Для меня, человека, считающего себя религиозным, я думаю, что этот вопрос рассматривается на самом высоком уровне. И там решаются все возможные варианты и сценарии. Во всяком случае, в горсовете нет согласования мнения или позиции относительно деятельности религиозных организаций, - сказал Александр Сенкевич.

Напомним, Совет национальной безопасности и обороны 1 декабря поручил Кабинету министров предложить Верховной Раде запретить деятельность Украинской православной церкви Московского патриархата в Украине, а также инициировал проверку законности пребывания УПЦ МП в Киево-Печерской Лавре.

Ранее СБУ провела обыски в монастыре УПЦ МП Николаевской области.