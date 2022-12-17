Депутат Николаевского областного совета Виктория Москаленко предложила коллегам обратиться в центральные органы власти с просьбой запретить деятельность подразделений Русской православной церкви и зависимых от нее организации на территории Украины.

Об этом она сказала на сессии облсовета, которая состоялась в четверг, 15 декабря, пишут НикВести.

— Я предлагаю внести в повестку дня обращение Николаевского областного совета относительно немедленного запрета в Украине Русской православной церкви, ее структурных подразделений и зависимых от нее организаций Президенту Украины, Верховной Раде, Кабинету Министров, главам местных администраций, Конституционному суду Украины, — сказала Виктория Москаленко.

Депутат подчеркнула, что «церковь российской пропаганды» больше не может существовать в Украине.

Председатель бюджетной комиссии Виталий Гомерский назвал предложение коллеги правильным, однако предложил отложить голосование до следующей сессии, предварительно рассмотрев вопрос на комиссиях.

— Предложение Виктории целесообразно. Оно нуждается в правильном рассмотрении, рассмотрении на комиссии, затем отправим на голосование. Вроде бы правильное предложение, позиция правильная, но все нужно делать пошагово, как требует законодательство, — сказал он.

Глава облсовета Анна Замазеева предложила провести голосование по включению предложения Виктории Москаленко в повестку дня, а если оно не пройдет — рассмотреть на комиссиях.

В результате из 29 депутатов, принявших участие в голосовании, двое воздержались. Голосов для включения вопроса в повестку не хватило. Таким образом, депутаты должны рассмотреть предложение Виктории Москаленко на комиссиях и вынести на следующую сессию.

Напомним, Совет национальной безопасности и обороны 1 декабря поручил Кабинету министров предложить Верховной Раде запретить деятельность Украинской православной церкви Московского патриархата в Украине, а также инициировал проверку законности пребывания УПЦ МП в Киево-Печерской Лавре.

Ранее СБУ провела обыски в монастыре УПЦ МП Николаевской области.