Президент Украины Владимир Зеленский передал президенту Соединенных Штатов Америки Джозефу Байдену награду «Крест боевых заслуг» от украинского капитана.
Об этом свидетельствует трансляция из Белого дома перед переговорами двух лидеров в Вашингтоне, передает.
– Один парень – это настоящий герой, он капитан – попросил меня передать Вам его награду. Это капитан батареи HIMARS. Он очень смел – и он сказал: «Передайте это очень смелому президенту». Я передаю Вам «Крест боевых заслуг». Это от него. И письмо – я не читал его. Он на украинском, но здесь есть перевод, - сказал Владимир Зеленский.
Джо Байден, услышав о просьбе капитана, поддержал его одобрительным жестом, подняв сжатый кулак. А когда увидел награду, воскликнул «О, Боже», а затем добавил, что очень ценит это.
Американский президент также спросил, есть ли в письме имя военного, чтобы он мог с ним связаться. Капитана зовут Павел.
Накануне Зеленский вручал награды военным в Бахмуте Донецкой области – и один из них передал американскому президенту.
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Президент Украины Владимир Зеленский передал президенту Соединенных Штатов Америки Джозефу Байдену награду «Крест боевых заслуг» от украинского капитана.
Об этом свидетельствует трансляция из Белого дома перед переговорами двух лидеров в Вашингтоне, передает.
– Один парень – это настоящий герой, он капитан – попросил меня передать Вам его награду. Это капитан батареи HIMARS. Он очень смел – и он сказал: «Передайте это очень смелому президенту». Я передаю Вам «Крест боевых заслуг». Это от него. И письмо – я не читал его. Он на украинском, но здесь есть перевод, - сказал Владимир Зеленский.
Джо Байден, услышав о просьбе капитана, поддержал его одобрительным жестом, подняв сжатый кулак. А когда увидел награду, воскликнул «О, Боже», а затем добавил, что очень ценит это.
Американский президент также спросил, есть ли в письме имя военного, чтобы он мог с ним связаться. Капитана зовут Павел.
Накануне Зеленский вручал награды военным в Бахмуте Донецкой области – и один из них передал американскому президенту.