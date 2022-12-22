Министерство торговли США в среду объявило о новых ограничениях на экспорт технологий для российской частной военной компании «Вагнера» с целью дальнейшего ограничения ее возможностей из-за участия в российском вторжении в Украину.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на западные СМИ.

— Группа «Вагнера» является одной из самых известных организаций в мире, которая активно совершает зверства и нарушает права человека по всей Украине. Сегодня мы посылаем четкий сигнал негосударственным субъектам, стремящимся подхватить шатающуюся эстафету жестокости от путинской армии, что министерство торговли США без колебаний будет действовать против них, — заявил заместитель министра торговли США по промышленности и безопасности Алан Эстевес.

Согласно ограничениям, ЧВК «Вагнера» теперь будут определяться как «конечный пользователь военного оборудования» и испытывает существенные ограничения, если попытается приобрести любые технологии, созданные с привлечением американского оборудования.

Как сообщает Reuters, такое решение администрации Джо Байдена должно сигнализировать поддержку президенту Украины Владимиру Зеленскому, который в среду прибыл в Белый дом в рамках первого зарубежного визита с момента полномасштабной войны.

Еще в 2017 году США добавили ПИК «Вагнера» в торговый «черный список».

ЧВК «Вагнера» появилась в 2014 году и активно действовала в ряде стран, где у России есть важные интересы — в частности Сирии, Ливии, Центрально-Африканской Республике и Украине. Там они, среди прочего, совершали военные преступления и преступления против человечности.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину «вагнеровцы» принимали участие в расправах над мирными жителями. В ЧВК сейчас вербуют заключенных из российских тюрем.

Евгений Пригожин долгое время отрицал связь с ЧВК «Вагнера» и недавно подтвердил существование этой группы. Находящийся под западными санкциями олигарх считается приближенным к Путину сторонником агрессивной войны против Украины.