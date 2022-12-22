Управление гражданской авиации Греции распорядилось на три месяца закрыть воздушное пространство для белорусских самолетов, а также запретило греческой авиации залетать в воздушное пространство Белоруссии.

Об этом пишет «Европейская правда» со ссылкой на греческое издание Pentapostagma, опубликовавшее текст распоряжения.

Оно предполагает, что самолеты белорусских авиаперевозчиков не смогут взлетать из Греции, приземляться на ее территории и пролетать над ней, за исключением гуманитарных и санитарных бортов, а также в аварийной ситуации.

Кроме того, авиаперевозчики Греции во время рейсов не должны совершать полеты через воздушное пространство Беларуси за исключением чрезвычайных ситуаций. Также рекомендуется избегать района полетной информации Минска.

В распоряжении Управления гражданской авиации Греции говорится, что такой шаг был сделан на фоне все больших опасений относительно участия Беларуси в войне в Украине.

Напомним, Министерство иностранных дел России прибегло к угрозам Греции после того, как греческие власти выразили готовность передать Украине зенитно-ракетные системы С-300 при условии размещения на Крите американских комплексов Patriot.